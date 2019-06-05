Deutsche Bank конфисковал 20 тонн принадлежащего Венесуэле золота из-за невыполнения ею финансового соглашения по выплате полученного в 2016 году кредита.

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн принадлежащего Венесуэле золота из-за невыполнения ею финансового соглашения по выплате полученного в 2016 году кредита.По данным агентства Bloomberg, в рамках подписанного в 2016 году соглашения Венесуэла получила кредит от банка на сумму в 750 миллионов долларов и предоставила 20 тонн золота в качестве залога.Сообщается, что Венесуэла не выполнила условия соглашения, срок которого должен был истечь в 2021 году, в связи с чем банк решил досрочно прекратить его действие и конфисковать золото.Представители Deutsche Bank и Центрального банка Венесуэлы отказались комментировать ситуацию, сообщает РИА Новости.В ноябре 2018 года 80 тонн венесуэльского золота на сумму 1,2 млрд долларов присвоила Великобритания под давлением со стороны США.1 ноября того же года президент США подписал указ о запрете для американских граждан и компаний на участие в сделках по продаже и покупке золота Венесуэлы.В феврале в ходе выступления в Совете Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя сказал, что в течение последнего времени Вашингтон и Лондон ограбили венесуэльский народ в общей сложности на 30 миллиардов долларов в нефтяных и банковских активах. "Давайте называть вещи своими именами: у нас на глазах нагло грабят суверенную страну, пытаются довести ее до нищенства с тем, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный режим", — подчеркнул он.