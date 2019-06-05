В Доме-2 с каждым днем становится все горячее. Девушки, не стесняясь, показывают все, на что способны.

В "Доме-2" с каждым днем становится все "горячее". Девушки, не стесняясь, показывают все, на что способны.В Сети появился видеоанонс выпуска реалити. В кадре две участницы "Дома-2" устроили эротическое шоу.Полуголые девушки исполняют приватные танцы. После одна из них полностью . Все это происходит под нашумевшую песню Андрея Черкасова "Губами по телу".Кто именно запечатлен на видео, рассмотреть не удалось. Зрителям остается только гадать.Ролик вызвал агрессию со стороны подписчиков. "Вообще уже Россию опустили!", "Когда уже закроют этот дурдом?!", "Что за порнография?!" – возмущались критики."Мать моя женщина, перед родственниками не стыдно?!" – поинтересовалась активная пользовательница Сети.Но некоторые подошли к ситуации с пониманием и юмором. "Я не удивляюсь. Сейчас мужики себя больше любят, никаких ухаживаний и флирта с их стороны нет. Вот бабы и , как могут", – прокомментировала поклонница телестройки.