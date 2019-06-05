Александра Лукашенко надо срочно отправить в отставку. Владимир Зеленский гораздо лучше будет смотреться на посту президента Белоруссии, утверждают участницы последнего социологического опроса.

Александра Лукашенко надо срочно отправить в отставку.Владимир Зеленский гораздо лучше будет смотреться на посту президентаБелоруссии, утверждают участницы последнего социологического опроса.или Владимир Зеленский – кого хотели бывидеть белорусы на посту президента страны? С таким вопросом обратились кжителям Барановичей исследователи общественного мнения.Результаты опроса его инициаторов удивили. Мнения разделилисьпополам – причем по половому признаку. Мужчины выражали поддержку действующемупрезиденту Александру Лукашенко – подчеркивая, что он обеспечивает стабильностьв стране.А вот женщины отдают предпочтение Владимиру Зеленскому. Дамыотмечают, что ставший 2 недели назад президентом Украины шоумен – импозантныймужчина. Многи считают, что он честный и многое в Незалежной сможет изменить.А во главе Белоруссии уже четверть века.Из молодого и популярного руководителя он давно превратился в стареющегопатриарха политики – так что женщинам он, как выяснилось, не интересен, сообщает портал UDF.by.Как стало известно, готовит изменения в конституцию Белорусии. Эксперты считают, что президент всерьез задумался о передаче власти. Батька не собирается сидеть в президентском кресле до конца жизни и рассчитывает на мирную передачу полномочий.