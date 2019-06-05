Александра Лукашенко надо срочно отправить в отставку.
Владимир Зеленский гораздо лучше будет смотреться на посту президента
Белоруссии, утверждают участницы последнего социологического опроса.
Александра Лукашенко надо срочно отправить в отставку.
Владимир Зеленский гораздо лучше будет смотреться на посту президента
Белоруссии, утверждают участницы последнего социологического опроса.
или Владимир Зеленский – кого хотели бы
видеть белорусы на посту президента страны? С таким вопросом обратились к
жителям Барановичей исследователи общественного мнения.
Результаты опроса его инициаторов удивили. Мнения разделились
пополам – причем по половому признаку. Мужчины выражали поддержку действующему
президенту Александру Лукашенко – подчеркивая, что он обеспечивает стабильность
в стране.
А вот женщины отдают предпочтение Владимиру Зеленскому. Дамы
отмечают, что ставший 2 недели назад президентом Украины шоумен – импозантный
мужчина. Многи считают, что он честный и многое в Незалежной сможет изменить.
А во главе Белоруссии уже четверть века.
Из молодого и популярного руководителя он давно превратился в стареющего
патриарха политики – так что женщинам он, как выяснилось, не интересен, сообщает портал UDF.by.
Как стало известно, готовит изменения в конституцию Белорусии. Эксперты считают, что президент всерьез задумался о передаче власти. Батька не собирается сидеть в президентском кресле до конца жизни и рассчитывает на мирную передачу полномочий.