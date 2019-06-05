Певец ответил на вопросы поклонников.
Дима Билан уверил, что в его жизни присутствует секс.
Певец ответил на вопросы поклонников.
Дима Билан уверил, что в его жизни присутствует секс.
Исполнитель решил побаловать
фанатов. Звезда разрешила задавать любые вопросы, на самые интересные Дима
Билан с удовольствием ответил.
Почитатели, не стесняясь спрашивали любимца обо всем: о детстве,
взаимоотношениях с родителями, о планах на будущее и взгляде на жизнь.
Естественно, не обошлось без вопросов о личной жизни. Многие пытались выяснить
когда-же 37-летний Дима Билан создаст семью.
Артист ответил коротко: "Спасибо, пока нет". На что получил
более нескромный вопрос: "Есть ли
в вашей жизни секс?"
Звезда не растерялась. "А что, все-таки кажется, что я живу
в облаке из брома и невесомости? Есть, просто я не пихаю его во все посты.
Период гиперсексуальности пройден. Люблю, умею, практикую", – посмеялся в ответ
.
После по просьбе фанатов артист поделился воспоминаниями из
прошлого. По словам исполнителя, в 90-х у него был очень романтичный эпизод,
который никогда не забудется.
"Еще учась в школе, целовался в разбитом парке аттракционов.
Была невероятная любовь! Ну, и дискотека, когда был влюблен в 11-классницу
будучи десятиклассником. А негативное я почему-то забываю", – цитирует .