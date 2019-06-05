Певец ответил на вопросы поклонников. Дима Билан уверил, что в его жизни присутствует секс.

Певец ответил на вопросы поклонников.Дима Билан уверил, что в его жизни присутствует секс.Исполнитель решил побаловатьфанатов. Звезда разрешила задавать любые вопросы, на самые интересные ДимаБилан с удовольствием ответил.Почитатели, не стесняясь спрашивали любимца обо всем: о детстве,взаимоотношениях с родителями, о планах на будущее и взгляде на жизнь.Естественно, не обошлось без вопросов о личной жизни. Многие пытались выяснитькогда-же 37-летний Дима Билан создаст семью.Артист ответил коротко: "Спасибо, пока нет". На что получилболее нескромный вопрос: "Есть лив вашей жизни секс?"Звезда не растерялась. "А что, все-таки кажется, что я живув облаке из брома и невесомости? Есть, просто я не пихаю его во все посты.Период гиперсексуальности пройден. Люблю, умею, практикую", – посмеялся в ответПосле по просьбе фанатов артист поделился воспоминаниями изпрошлого. По словам исполнителя, в 90-х у него был очень романтичный эпизод,который никогда не забудется."Еще учась в школе, целовался в разбитом парке аттракционов.Была невероятная любовь! Ну, и дискотека, когда был влюблен в 11-классницубудучи десятиклассником. А негативное я почему-то забываю", – цитирует .