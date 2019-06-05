Видеоролики извращенного секса Алексея Панин гуляют по сети. То он занимается анальным сексом с мужчиной, то в него вставляет ногу любовница, то он в женских чулках бегает улицам в мастурбирует под кустами. Сам же артист уверяет, что все это – приватное видео, которое не было предназначено для чужих глаз.

Видеоролики извращенного секса Алексея Панин гуляют по сети. То он занимается анальным сексом с мужчиной, то в него вставляет ногу любовница, то он в женских чулках бегает улицам в мастурбирует под кустами. Сам же артист уверяет, что все это – приватное видео, которое не было предназначено для чужих глаз.Алексей Панин говорит, что, мол, его взломали и выкрали частные ролики его занятий самыми разными видами секса. Хотя объяснение кажется странным – на скандальных записях хорошо видно, что актер показывает все свои "рабочие места".Чтобы как-то потушить пожар, который разгорелся в обществе после просмотра этих извращений, актер, ничтоже сумняшеся, выставил пост про больного ребенка, которому нужна помощь. Телеграмм-канала "Медикиллер" не мог пройти мимо этого и начал язвить: "Панин после вчерашнего видоса с проверкой своей ".опы" ногой на прочность решил отбелить свой имидж постами про помощь детишкам. Что мы на это хотим сказать Панину: имидж уже не отбелишь, лучше вложить силы в отбеливание рабочего места, а если уж делаешь посты про помощь детям, то попроси своего пиарщика не использовать слова "нога", ну, правда же смешно".Напомним, что днем ранее в Сети появилось видео, на котором бесстыдника Панина удовлетворяет женская нога. Ролик вызывает омерзение и приступы тошноты, особенно его финал, в котором Лауреат Госпремии России и показывает на камеру все, чем наградила природа.Многие люди считаю, что звезде фильмов "Бумер", Жмурки" и "Бригаде" нужна серьезная помощь психиатра и сексопатолога.