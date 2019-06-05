Акция будет действовать в июне-июле 2019 года

Акция будет действовать в июне-июле 2019 годаФедеральная пассажирская компания будет предоставлять 20% скидки многодетным семьям на проезд в поездах дальнего следования. Акция будет действовать в июне-июле 2019 года.Скидку предоставляют взрослым и детям в возрасте от 10-ти до 17-ти лет. Дети младше 5-ти лет путешествуют бесплатно (если ребёнок не занимает отдельное место), а дети от 5-ти до 10-ти лет – по детскому тарифу.Оформить билеты можно в кассах дальнего следования при предъявлении удостоверения многодетной семьи, сообщают в департаменте соцзащиты населения администрации Владимирской области.