Ольга Серябкина выложила в Instagram новый пост. Подписчики моментально закидали ее подозрениями.

Ольга Серябкина выложила в Instagram новый пост. Подписчики моментально закидали ее подозрениями.На видео исполнительница запечатлена в компании продюсера Максима Фадеева. Девушка предстала в черном облегающем платье с горлом и без рукавов. Ее волосы собраны в пучок, в левой руке – пакетBalenciaga. Завершали образ ярко-голубые мюли на шпильке.Звезды пришли на премьеру фильма "Донбасс. Окраина". Эту картину снял Ренат Давлетьяров.Подписчики засыпали Серябкину комментариями. "Когда вы уже признаетесь, что вы любовники", "Сколько раз вы спали?" – завалили вопросами фанаты.Многие считают, что между продюсером и подчиненной что-то большее, чем дружба. "Муж и жена", – заявила поклонница."Только отгуляли свадьбу Потапа и Насти, скоро будут – Макса и Оли", – предположила активная пользовательница Сети.Слухи о том, что Ольга Серябкина и Максим Фадеев любовники, ходят уже давно. Кроме того, многие считают, что все так называемые романы певицы – лишь PR-акции.