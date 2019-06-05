Сергей Лазарев выложил в Instagram новое фото. Фанаты не смогли скрыть своей реакции.

Сергей Лазарев выложил в Instagram новое фото. Фанаты не смогли скрыть своей реакции.На снимке исполнитель предстал с новой прической. "Короткая стрижка ! Голосуем! Да/нет?", – подписал он пост.Многим понравились такие перемены, в том числе и друзьям-знаменитостям – Тимуру Родригезу и Елене Темниковой. "И ты туда же", – посмеялся Влад Соколовский.Поклонники не только внешний вид, но и практичность новой стрижки. "Иногда хочется эксперимента. К тому же лето жаркое началось", – отметила активная пользователь сети.Часть аудитории изменения не оценили, скорее даже, разочаровались. "Нет, я конечно все понимаю, но блин, не как Билан же. Вам чуб намного больше идет!", – заявил подписчик."На самом деле неважно. Главное в любом случае внутри, а не снаружи", – подытожила поклонница.Напомним, в конце мая Лазарев занял третье место на международном конкурсе "Евровидение−2019". В провале Сергея его нового возлюбленного Алекса Малиновского. Недавно мужчина начали жить вместе, сообщает "Экспресс газета".