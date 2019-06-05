Блогер Лена Миро всегда рубит с плеча, не взирая на титулы, регалии, звания. Многим ее стремление к справедливости кажется оголтелым, другие же с ней согласны. На сей раз острая на язык девушка прошла по покойной Юлии Началовой

Блогер Лена Миро всегда рубит с плеча, не взирая на титулы, регалии, звания. Многим ее стремление к справедливости кажется оголтелым, другие же с ней согласны. На сей раз острая на язык девушка прошла по покойной Юлии НачаловойБлогера взбесило известие, что некоторые люди предлагают канонизировать певицу и признать ее святой. Мол, крест мироточит, землю с могилы регулярно в чай и суп добавляют, светлым человечком была."Соглашусь, что-то делать действительно нужно. Раз принудительная госпитализация психбольных у нас запрещена, можно и канонизировать Юлю, чтобы люди не нервничали", – пишет Миро. Правда, не понимает, святой какой конфессии должна стать усопшая."Православие, конечно, сразу же отпадает. По канонам нашей религии не раскаявшиеся алкоголички и блудницы не могут быть не только святыми, но даже рассчитывать на попадание в рай", – пояснила Лена.Она долго думала над альтернативами, а потом в своем блоге: "Даже в самом дремучем племени не причисляют к лику святых алкоголиков, развратников и мошенников, вне зависимости от желания кучки психбольных, желающих заработать денег на авторских правах покойной""Впрочем, никто же не мешает создать фанатикам новый культ и назвать его пафосно: Свидетели Началовой, например", – язвительно резюмировала Лена Миро.Напомним, многие люди сделали могилу безвременно ушедшей на Троекуровском кладбище местом паломничества. Считается, что заряженные там вода и крем помогают от подагры, диабета и сепсиса. А проступившую на жаре смолу на кресте многие суеверное принимают за благословенное миро.