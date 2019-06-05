Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в трех сетах за один час 53 минуты обыграл представителя Японии Кэя Нисикори со счетом 6:1, 6:1, 6:3.

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в трех сетах за один час 53 минуты обыграл представителя Японии Кэя Нисикори со счетом 6:1, 6:1, 6:3.Надаль трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 11, а у Нисикори, занимающего седьмое место в рейтинге ATP, два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк из пяти.Таким образом, Надаль вышел в полуфинал турнира, где сыграет с победителем противостояния двух швейцарских теннисистов Стэн Вавринка (28) – Роджер Федерер (3).