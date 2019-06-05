Супруга Владимира Познера Надежда Соловьева – самый известный промоутер страны. Она организовывала гастроли Тины Тернер, Уитни Хьюстон, Джона Бон Джови и Элтона Джона. И прекрасно знает, что за кулисами артисты далеко не ангелы – дебоширят, скандалят, пьют, употребляют запрещенные препараты...

Супруга Владимира Познера Надежда Соловьева – самый известный промоутер страны. Она организовывала гастроли Тины Тернер, Уитни Хьюстон, Джона Бон Джови и Элтона Джона. И прекрасно знает, что за кулисами артисты далеко не ангелы – дебоширят, скандалят, пьют, употребляют запрещенные препараты...В 2009 году в России в Петербурге и Москве в последний раз выступила Уитни Хьюстон. "Это был самый трагический приезд и концерт за всю мою практику, – вспоминает Соловьева. – Она уже настолько была больна, это невозможно передать словами. А у нее все менеджеры в коллективе – родственники (брат, жена брата, сестра). И всем этим людям было на нее наплевать. Они были заняты своими делами. Даже когда у артистки началась наркотическая ломка..."В Питере среди ночи меня разбудила звонком ее сестра, – продолжает Надежда. – У нее приступ. Надо найти наркотики", – говорит она. Я отвечаю: "Ничего искать не буду. Вы с ума сошли. У нас за это в тюрьму сажают". Мы ей вызывали нарколога, который кое-как привел ее в рабочее состояние. Кое-как отработала, пела с трудом. Все эти 5 дней я, можно сказать, держала ее за руку. Потому что понимала, что, если я ее отпущу, она просто пропадет".С Уитни на тех гастролях была ее дочка, которую Надежда Соловьева отправили домой к своей подруге-переводчице, чтобы девочка не видела мать в жутком состоянии. "На московском концерте Уитни попыталась спеть песню из фильма "Телохранитель", но не смогла. И заплакала. Когда я вспоминаю об этом, у меня тоже слёзы текут", – цитируют СоловьевуНапомним, Уитни Хьюстон скончалась 11 февраля 2012 года. Ей было 48 лет. Последние дни своей жизни артистка провела в номере отеля Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, где и было обнаружено ее тело. Писали, что она утонула в ванной. Но журналисты и публика подозревают, что дело не обошлось без сильнодействующих препаратов.