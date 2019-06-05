Полина Гагарина предложила подписчикам своего микроблога
сыграть в бадминтон. Чтобы вдохновить народ на спортивные подвиги, певица
опубликовала фотографию в шортиках и коротком топе. Поклонники пожалели своего
кумира.
Полина Гагарина предложила подписчикам своего микроблога
сыграть в бадминтон. Чтобы вдохновить народ на спортивные подвиги, певица
опубликовала фотографию в шортиках и коротком топе. Поклонники пожалели своего
кумира.
, судя по всему, пошла по стопам многих российских
знаменитостей, которые сегодня усиленно добиваются "невесомой"
фигуры. Фотография с ракеткой, шортах и топе вместо стремления к спортивным
успехам вызвала у подписчиков страницы артистки в Instagram сочувствие.
"Кто любит бадминтон?", – задала Полина Гагарина
вопрос поклонникам. И получила ответ: "Ужас какая худая".
"Полина, тебе надо хотя бы 5 кг набрать... жутковато
выглядит, если честно. Одни кости", "От пампушки до анорексии – у
каждого свой путь", – жалеют певицу комментаторы. Они отметили: настолько похудела, что ее "хочется накормить".
Это далеко не первый неудачный опыт в Instagram. Недавно певица
решилась опубликовать "полуобнаженный" снимок. Поклонники были
единодушны: лучше бы она этого не делала. И дело вовсе не в фигуре артистки -
просто теперь, по мнению фанатов, фотографии Гагариной стали выглядеть
"дешево, как у всех". А она и в одежде, на взгляд поклонников, очень
красивая.