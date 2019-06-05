Полина Гагарина предложила подписчикам своего микроблога сыграть в бадминтон. Чтобы вдохновить народ на спортивные подвиги, певица опубликовала фотографию в шортиках и коротком топе. Поклонники пожалели своего кумира.

Полина Гагарина предложила подписчикам своего микроблогасыграть в бадминтон. Чтобы вдохновить народ на спортивные подвиги, певицаопубликовала фотографию в шортиках и коротком топе. Поклонники пожалели своегокумира., судя по всему, пошла по стопам многих российскихзнаменитостей, которые сегодня усиленно добиваются "невесомой"фигуры. Фотография с ракеткой, шортах и топе вместо стремления к спортивнымуспехам вызвала у подписчиков страницы артистки в Instagram сочувствие."Кто любит бадминтон?", – задала Полина Гагаринавопрос поклонникам. И получила ответ: "Ужас какая худая"."Полина, тебе надо хотя бы 5 кг набрать... жутковатовыглядит, если честно. Одни кости", "От пампушки до анорексии – укаждого свой путь", – жалеют певицу комментаторы. Они отметили: настолько похудела, что ее "хочется накормить".Это далеко не первый неудачный опыт в Instagram. Недавно певицарешилась опубликовать "полуобнаженный" снимок. Поклонники былиединодушны: лучше бы она этого не делала. И дело вовсе не в фигуре артистки -просто теперь, по мнению фанатов, фотографии Гагариной стали выглядеть"дешево, как у всех". А она и в одежде, на взгляд поклонников, оченькрасивая.