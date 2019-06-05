Настя Каменских на своей странице в Instagram разместила новое видео. На нем она со своим новоиспеченным супругом.

Настя Каменских на своей странице в Instagram разместила новое видео. На нем она со своим новоиспеченным супругом.На ролике певица стоит на кухне в светлых джинсах и белой маечке на бретелях. Муж Потап нежно обнимает ее сзади. При этом продюсер целуют Настю в плечо.Судя по эти кадрам, у пары после свадьбы все прекрасно. Видно, насколько они счастливы.Напомним, Дуэт Потапа и Насти Каменских существует с 2006 года. Настоящим прорывом для коллектива стала песня "Не пара". Она моментально попала в топ российских и украинских радиостанций.Первые слухи об отношениях исполнителей появились еще когда Потап был в браке с Ириной Горовой. С экс-супругой продюсер остался в дружеских отношениях. Она даже присутствовала на церемонии бракосочетания со своим новым избранником, бизнесменом Евгением Артюховым.Пере свадьбой Потап посвятил своей возлюбленной трогательную композицию "Константа". Исходи из песни становится очевидно, что он мечтает поскорее стать папой.