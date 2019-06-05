Поклонники не верят, что продюсер мог перепутать бытовые химикаты с обычным напитком. Народ переживает за Бари Алибасова и требует расследования обстоятельств случившегося. Отмечается также, что в деле может быть замешено семейство Шукшиных.

Поклонники не верят, чтопродюсер мог перепутать бытовые химикаты с обычным напитком. Народ переживаетза Бари Алибасова и требует расследования обстоятельств случившегося. Отмечаетсятакже, что в деле может быть замешено семейство Шукшиных.Обывателей шокировала новость огоспитализации знаменитости. Народ никак не мог понять, как БариАлибасов умудрился выпись очиститель для труб, проигнорировав цвет, запах и консистенцию жидкости.СМИ сообщают, что продюсерпросто перепутал стаканы. Якобы обычный напиток и щелочное средство были налитыв одинаковую посуду и стояли рядом.Эти сведения насторожили поклонников. Теперь в Сети многие делятся своими мыслями на этот счет.Например, некоторые читатели "Дни.ру"полагают, что отравление продюсера было подстроено. Более того, пишут, что необошлось без наследников нынешней жены знаменитости ЛидииФедосеевой-Шукшиной."А не надо было связывать спроклятой семейкой выродков!!!!!!!!!!! (Здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так просто не могло быть","Кому выгодна смерть Бари?! Вот уроды! Один нормальный мужик и такое емуподстроить!", "Расследование начали?отпечатки сняли со стакана?это жепопытка убийства", "Кто же такой"добрый", что налил в стакан этойгорющей жидкости и оставил на столе?", "Наследнички подсуетились?Никто не наливает средство от промывкитруб в стакан, в этом нет никакой необходимости, все жидкие химикаты длябытовых нужд обладают встроенными в емкость специальными насадками-дозаторами,через которые наливаются в нужные трубы и не нуждаются ни в каком переливании",– рассуждают пользователи Сети о случившемся с .