В семье известной артистки Софии Ротару произошло ЧП: пострадала ее племянница, певица Соня Кей. Девушка в гипсе показалась на людях.

В семье известной артистки Софии Ротару произошло ЧП: пострадала ее племянница, певица Соня Кей. Девушка в гипсе показалась на людях.Жуткое происшествие случилось в Барселоне. Родственница знаменитой исполнительницы скупо высказалась о травме в Сети."Во время путешествия в Барселону, со мной произошло очень досадное происшествие. Я упала и повредила обе руки", – написала она на своей странице в социальной сети Instagram. Подробности произошедшего Соня Кей раскрывать не стала: почему-то эта информация держится в секрете.Известно ли Ротару о том, что случилось с ее племянницей, остается только гадать. Но многие оказались всерьез обеспокоены заявлением певицы. "Ужас, скорейшего выздоровления!" – наперебой пишут поклонники."Ну, а если посмотреть на это с философской точки зрения, то, возможно, судьба намекает на то, что нужно немного передохнуть", – считает один из фанатов.Соня Кей – популярная на Украине певица. Она начала карьеру еще в 2013 году. Достичь успеха своей знаменитой тети Софии Ротару ей пока не удалось: на ее счету всего один мини-альбом.