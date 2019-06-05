Ольга Серябкина выставила в Instagram новый пост. Подписчики моментально закидали ее подозрениями.

Ольга Серябкина выставила в Instagram новый пост. Подписчики моментально закидали ее подозрениями.На видео исполнительница стоит в компании своего продюсера Максима Фадеева. Девушка предстала в черном облегающем платье с горлом и без рукавов. Ее волосы собраны в пучок, в левой руке пакетBalenciaga. А завершают образ ярко-голубые мюли на шпильке.Звезды пришли на премьеру фильма "Донбасс.Окраина". Эту картину снял Ренат Давлетьяров.Подписчики тут обсыпали Серябкину комментариями. "Когда вы уже признаетесь, что вы любовники", "Сколько раз вы спали?", – завалили вопросами фанаты.Многие считают, что между продюсером и подчиненной больше, чем дружба. "Муж и жена", – заявила поклонница."Только отгуляли свадьбу Потапа и Насти, скоро будут Макса и Оли", – предположила активная пользователь сети.Отметим, слухи о том, что Ольга Серябкина и Максим Фадеев любовники, ходят уже давно. Кроме того, многие считают, что все так называемые романы певицы всего лишь PR-акции.