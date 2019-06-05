Ольга Серябкина выставила в Instagram новый пост. Подписчики моментально закидали ее подозрениями.
Ольга Серябкина выставила в Instagram новый пост. Подписчики моментально закидали ее подозрениями.
На видео исполнительница стоит в компании своего продюсера Максима Фадеева. Девушка предстала в черном облегающем платье с горлом и без рукавов. Ее волосы собраны в пучок, в левой руке пакет
Balenciaga. А завершают образ ярко-голубые мюли на шпильке.
Звезды пришли на премьеру фильма "Донбасс.Окраина". Эту картину снял Ренат Давлетьяров.
Подписчики тут обсыпали Серябкину комментариями. "Когда вы уже признаетесь, что вы любовники", "Сколько раз вы спали?", – завалили вопросами фанаты.
Многие считают, что между продюсером и подчиненной больше, чем дружба. "Муж и жена", – заявила поклонница.
"Только отгуляли свадьбу Потапа и Насти, скоро будут Макса и Оли", – предположила активная пользователь сети.
Отметим, слухи о том, что Ольга Серябкина и Максим Фадеев любовники, ходят уже давно. Кроме того, многие считают, что все так называемые романы певицы всего лишь PR-акции.