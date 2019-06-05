Украинские избиратели ясно дали понять свое отношение к Петру Порошенко, когда он с позором проиграл второй тур выборов президента страны бывшему шоумену и комедийному актеру Владимиру Зеленскому. Однако политик пытается протащить на выборы в Верховную раду свою партию и тут, считают эксперты, его ждет еще одно унижение.

Украинские избиратели ясно дали понять свое отношение к Петру Порошенко, когда он с позором проиграл второй тур выборов президента страны бывшему шоумену и комедийному актеру Владимиру Зеленскому. Однако политик пытается протащить на выборы в Верховную раду свою партию и тут, считают эксперты, его ждет еще одно унижение.Стоило Петру Порошенко проиграть выборы, как в одночасье он стал главным виновников всех проблем Украины. Уйти из политического поля страны с достоинством ему не дали. Да и сам он, кажется, вынашивает совсем другие планы.В надежде остаться, хотя бы частично, причастным к украинской власти, бывший президент Украины готовит свою партию к досрочным выборам в Верховную раду. Политическое объединение провело ребрендинг, однако таким маневром Порошенко вряд ли удастся обмануть украинцев, считают эксперты."На самом деле избиратели не в полной мере поверили, что человек, который возглавлял страну последние пять лет, изменив название своей политической силы – изменил свою человеческую натуру и суть", – цитирует "Политнавигатор" эксперта по политическим вопросам Андрея Вигиринского. Ожидать роста поддержки "Европейской солидарности" не стоит.Вдобавок Петру Порошенко не удастся использовать административные рычаги, которые помогали ему в бытность президентом Украины. Усугубляется ситуация и наличием сильных конкурентов, занимающих схожую с бывшим украинским лидером позицию по многим вопросам, но не ставших символами поражения и коррупции.На электоральном поле играют Анатолий Гриценко и Игорь Смешко. А наибольшей популярностью в тех регионах, где раньше поддерживали бывшего президента, пользуется музыкант Святослав Вакарчук."Скорее всего, к середине июля мы увидим, что партия "Европейская солидарность" находится на границе преодоления пятипроцентного барьера… С высокой вероятностью, что она его не преодолеет", – подчеркнул Андрей Вигиринский.Таким образом, предстоит пережить еще одно, пожалуй даже более сильное, унижение. Лишившись своего президентского поста из-за комика, он не сможет протащить свою партию в Верховную раду из-за музыканта.