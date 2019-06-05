Появилось видео нападения косовского спецназа на российского сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косове и Метохии, Михаила Краснощекова.

Появилось видео нападения косовского спецназа на российского сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косове и Метохии, Михаила Краснощекова. На кадрах видно, как дипломата вытаскивают из машины с символикой ООН, избивают, а затем уводят.Это видео опубликовал сербский телеканал "ТВ-Мост". На них попали события 28 мая — тогда спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты Косовска-Митровицы, задержал 28 человек, в том числе Михаила Краснощекова, и избил около сотни. Российскому дипломату сломали верхнюю челюсть, левую скулу и кость черепа. Сейчас он находится в сербской больнице, сообщает телеканал "Россия 24".Как сообщалось, накануне Краснощекова навестил в больнице председатель Госдумы Вячеслав Володин, находящийся в Сербии в связи с рабочим визитом. Он выразил поддержку соотечественнику и призвал ООН осудить действия Косова.Володин подчеркнул, что задержание дипломатов, сотрудников миссии ООН, в том числе Краснощекова, расценивается российской стороной как полное пренебрежение международным правом.