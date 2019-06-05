Один из самых известных российских телеведущих Андрей Малахов получил очередной удар. На этот раз против него выступила певица Кристина Орбакайте.

Один из самых известных российских телеведущих Андрей Малахов получил очередной удар. На этот раз против него выступила певица Кристина Орбакайте.Популярный журналист оказался под перекрестным огнем после откровенного заявления Максима Галкина: он обвинил Андрея Малахова во лжи. Многие поддержали знаменитого юмориста – среди тех, кто не смог пройти мимо скандала, оказалась и Орбакайте.Она выступила с заявлением в социальной сети Instagram. Судя по всему, ей очень знакома ситуация, когда желтые СМИ пишут о ней всякие небылицы. "Прекрасно тебя понимаю!" – написала она под постом Галкина.Материал дополняется