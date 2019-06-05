Турецкий отдых Веры Алдониной продолжается. Дочь почившей певицы Юлии Началовой перевезли в другой отель.

Турецкий отдых Веры Алдониной продолжается. Дочь почившейпевицы Юлии Началовой перевезли в другой отель.11-летняя Вера вместе отцом футболистом Евгением Алдониным,мачехой Ольгой и маленьким братом поменяли гостиницу. Об этом стало известно изсоцсетей супруги спортсмена.В Stories своего Instagram Ольга Алдонина опубликовала несколько видеозаписей. В кадрезнаменитое семейство заселяется в номер. Вместе они тщательно исследуют апартаменты:ходят по комнатам, осматривают санузлы и вид из окна.После Вера и ее братишка отправляются купаться в бассейн.Двухлетний малыш плескается в надувных нарукавниках, пока его сестра беззаботноплавает вокруг. Дочь Юлии Началовой кажется счастливой.Отметим, что о том, почему Алдонины решили сменить отель, неизвестно. Ольга сообщила только о самом фактепереселения.Напомним, наследница уже несколько днейотдыхает в Турции. 11-летнюю Веру на курорт вывез папа – футболист Евгений Алдонин.На турецком побережье спортсмен открыл академию. Теперь кэкс-супругу певицы приезжают молодые футболисты желающие повыситьсвой профессиональный уровень.