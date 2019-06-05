Турецкий отдых Веры Алдониной продолжается. Дочь почившей
певицы Юлии Началовой перевезли в другой отель.
Турецкий отдых Веры Алдониной продолжается. Дочь почившей
певицы Юлии Началовой перевезли в другой отель.
11-летняя Вера вместе отцом футболистом Евгением Алдониным,
мачехой Ольгой и маленьким братом поменяли гостиницу. Об этом стало известно из
соцсетей супруги спортсмена.
В Stories своего Instagram Ольга Алдонина опубликовала несколько видеозаписей. В кадре
знаменитое семейство заселяется в номер. Вместе они тщательно исследуют апартаменты:
ходят по комнатам, осматривают санузлы и вид из окна.
После Вера и ее братишка отправляются купаться в бассейн.
Двухлетний малыш плескается в надувных нарукавниках, пока его сестра беззаботно
плавает вокруг. Дочь Юлии Началовой кажется счастливой.
Отметим, что о том, почему Алдонины решили сменить отель, неизвестно. Ольга сообщила только о самом факте
переселения.
Напомним, наследница уже несколько дней
отдыхает в Турции. 11-летнюю Веру на курорт вывез папа – футболист Евгений Алдонин.
На турецком побережье спортсмен открыл академию. Теперь к
экс-супругу певицы приезжают молодые футболисты желающие повысить
свой профессиональный уровень.