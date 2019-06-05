По версии следствия, обвиняемый похитил деньги из кассы магазина и кошелька сотрудницы торговой точки.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).По версии следствия, обвиняемый в ноябре прошлого года, находясь в одном из супермаркетов города, убедившись, что за ним никто не наблюдает, прошел в подсобное помещение и совершил кражу денежных средств из кошелька одной из сотрудниц.Фигурант был задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных после поступившего в полицию сообщения.В ходе следствия полицейские установили ещё один эпизод преступной деятельности злоумышленника. Обвиняемый похитил деньги из кассового аппарата торговой точки в Гусь-Хрустальном. Работница магазина попыталась задержать злоумышленника, однако ему удалось скрыться.На время следствия фигурант был заключен под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.