В ходе встреч стражи порядка напоминают ребятам о соблюдении правил личной безопасности и дорожного движения.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних и государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России «Гусь-Хрустальный» посетили воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних поселка Уршельский.Стражи порядка игровой форме рассказала детям о правилах безопасного поведения дома, на улице и в общественных местах, используя наглядные пособия и игровые приемы, напомнила ребятам, что такое проезжая часть дороги, какие виды транспорта существуют, как правильно переходить дорогу. Полицейские помогли ребятам вспомнить обозначение пешеходного перехода, сигналы светофора, а также напомнили о пользе применения световозвращающих элементов.Для закрепления полученных знаний ребятам показали обучающие мультфильмы, герои которых собственным примером демонстрировали безопасное поведение на проезжей части.Встреча под названием «Полиция. Спорт. Дети» состоялась в Гороховецком районе. Специально для ребят из социально-реабилитационного центра «Семья» совместно в работниками Центра сотрудники Отделения МВД России по Гороховецкому району подготовили интеллектуально-спортивную игру. Поделившись на команды, мальчишки и девчонки отвечали на вопросы, касающиеся правил дорожного движения, демонстрировали ловкость и смекалку в спортивных заданиях.По итогам всех конкурсов жюри приняло решение, что победила дружба!В завершение мероприятия сотрудники полиции поздравили ребят с прошедшим Днем защиты детей и вручили памятные подарки.