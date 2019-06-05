Злоумышленник некоторое время наблюдал за припаркованным автомобилем, после чего, используя специальные приборы, проник в салон машины и хотел завести ее...

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Московский» г. Москвы задержали 37-летнего приезжего, подозреваемого в попытке кражи автомобиля иностранного производства с парковки одного из крупных столичных гипермаркетов.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о попытке кражи автомобиля «Ленд Ровер» стоимостью более семи миллионов рублей от сотрудника частного охранного предприятия.Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого.Как установили полицейские, злоумышленник вместе с неустановленными соучастниками некоторое время наблюдал за припаркованным автомобилем, после чего, используя специальные приборы, проник в салон машины и хотел завести ее. Однако, увидев сотрудников полиции, мужчина попытался скрыться с места происшествия.По данному факту следствием МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного и установление местонахождения возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38