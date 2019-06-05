Злоумышленники, воспользовавшись свободным доступом, проникли на территорию, прилегающую к открытой стройплощадке. Загрузив строительный инструмент в автомобиль, они скрылись...
Сотрудниками уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО совместно с коллегами из ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержан подозреваемый в краже тросового разрушителя труб.
В территориальный отдел полиции обратился 43-летний представитель строительной организации с заявлением о краже неизвестными принадлежащего компании тросового разрушителя труб стоимостью 1,3 млн рублей, который находился на открытой стройплощадке в 16 микрорайоне Зеленограда.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором находились двое подозреваемых. Ими оказались жители Зеленограда 32 и 37 лет.
Как установлено, злоумышленники, воспользовавшись свободным доступом, проникли на территорию, прилегающую к открытой стройплощадке. Загрузив строительный инструмент в автомобиль, они скрылись. Похищенное изъято.
По данному факту следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО
(499) 731-94-31