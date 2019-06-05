Злоумышленники, воспользовавшись свободным доступом, проникли на территорию, прилегающую к открытой стройплощадке. Загрузив строительный инструмент в автомобиль, они скрылись...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по Зеленоградскому АО совместно с коллегами из ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержан подозреваемый в краже тросового разрушителя труб.В территориальный отдел полиции обратился 43-летний представитель строительной организации с заявлением о краже неизвестными принадлежащего компании тросового разрушителя труб стоимостью 1,3 млн рублей, который находился на открытой стройплощадке в 16 микрорайоне Зеленограда.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором находились двое подозреваемых. Ими оказались жители Зеленограда 32 и 37 лет.Как установлено, злоумышленники, воспользовавшись свободным доступом, проникли на территорию, прилегающую к открытой стройплощадке. Загрузив строительный инструмент в автомобиль, они скрылись. Похищенное изъято.По данному факту следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31