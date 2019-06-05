Более сотни человек собрались вечером возле здания МВД Украины на митинг с требованием наказать полицейских, которых обвиняют в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

Более сотни человек собрались вечером возле здания МВД Украины на митинг с требованием наказать полицейских, которых обвиняют в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области.Как передает ТАСС, жители города оставляют цветы и игрушки у входа в ведомство, а также требуют, кроме проведения справедливого расследования, немедленной отставки руководства полиции.В ответ министр МВД Украины Арсен Аваков и руководитель полиции Сергей Князев встретились с мамой и бабушкой убитого ребенка. В ходе разговора Аваков заверил родственников убитого мальчика, что возьмет на контроль расследование этого резонансного дела.В свою очередь Князев сообщил, что все сотрудники управления полиции по Киевской области решили перечислить семье погибшего свой однодневный заработок. Он также пообещал, что ведомства предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы на похороны мальчика.Как сообщает РИА Новости, 4 июня Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца лейтенанта Ивана Приходько и сержанта Владимира Петровца, чьи действия привели к смерти ребенка.Пятилетний Кирилл Тлявов 31 мая получил огнестрельное ранение в голову, когда играл во дворе своего дома в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Позднее он скончался в больнице Киева.По предварительным данным, виновниками его гибели стали сотрудники полиции Приходько и Петровец, которые в пьяном виде неподалеку стреляли из боевого оружия по банкам.Преступление вызвало на Украине широкий общественный резонанс. Президент страны Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы виновные понесли справедливое наказание, а ряд депутатов Верховной рады потребовали явиться в парламент для отчета почти все руководство силовых структур, а также главу Государственного бюро расследований Романа Трубу.