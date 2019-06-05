Знаменитости провоцируют скандалы без устали. О самых ярких из них читайте в подборке Дни.ру – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 июня 2019 года.

Знаменитости провоцируют скандалы без устали. О самых ярких из них читайте в подборке "Дни.ру" – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 июня 2019 года.Коллеги и поклонники переживают за продюсера. И не зря: по словам эксперта, Бари Алибасов мог основательно подорвать здоровье.Доктор химических наук Игорь Родин рассказал, что употребление внутрь раствора для очистки труб может привести к ужасным последствиям. Специалист уточнил, что подобные средства содержат щелочь, которая растворяет ткани и вызывает химический ожог.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 июня 2019 года, читайте в и специальных .