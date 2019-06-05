Бывшая возлюбленная рассказала об особенностях звезды 90-х. Андрей Губин, как стало известно, жадный, придирчивый и страдает от проблем с психикой.

Бывшая возлюбленная рассказала об особенностях звезды 90-х. АндрейГубин, как стало известно, жадный, придирчивый и страдает от проблем с психикой.Экс-зазноба знаменитости на условиях анонимности поведала представителямпрессы, что артист живет в одиночестве, и на это есть свои причины. Женщинавстречалась с Андреем Губиным в начале нулевых и многое о нем узнала.По словам бывшей возлюбленной звезды, артист вел себя странно. Неадекватное поведениеАндрея Губина не было заметно коллегам и поклонникам, однако близкие людихлебнули по полной."Это не совсем болезнь. Просто он много выпивал, думаю, отэтого и от вседозволенности у него и пострадала психика, – отметила женщина. – Он вечерами напивался, а потом ночью мнезвонил. И его перекрывало то на безумную любовь, то на агрессию. Один раз онсильно наорал на меня. И я перестала с ним разговаривать".Бывшая зазнобы исполнителя рассказала, что Губин оченьпридирчиво относился к внешности своих спутниц. Якобы у Андрея бзик на красоте.Он встречался только с моделями, однако и они ему казались недостаточноидеальными."Мог часами обсуждать, что у его бывшей коленки были не тойформы. Измерял рост и длину ног чуть ли не с линейкой, вечно придирался к любойцарапине на теле", – рассказала экс-девушка , отметив, что такимобразом артист вымещал на женщинах свои комплексы, сам-то он ростом не вышел –всего 160 сантиметров.Также анонимный источник опроверг слухи о том, что артистживет в нищете. Оказывается, исполнитель всегда был при деньгах. Бывшая охарактеризовалазвезду как человека прижимистого. никогда не дарил подарки ивсегда уносил с собой то, что не доел в ресторане."Сейчас, насколько мне известно, Андрей живет на авторскиеотчисления. В месяц у него набегает около 20 тысяч рублей. Плюс наверняка сдаетв аренду однокомнатную квартиру, где раньше располагался его офис", – цитируетбывшую возлюбленную артиста сайт .