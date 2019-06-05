Бывшая возлюбленная рассказала об особенностях звезды 90-х. Андрей
Губин, как стало известно, жадный, придирчивый и страдает от проблем с психикой.
Бывшая возлюбленная рассказала об особенностях звезды 90-х. Андрей
Губин, как стало известно, жадный, придирчивый и страдает от проблем с психикой.
Экс-зазноба знаменитости на условиях анонимности поведала представителям
прессы, что артист живет в одиночестве, и на это есть свои причины. Женщина
встречалась с Андреем Губиным в начале нулевых и многое о нем узнала.
По словам бывшей возлюбленной звезды, артист вел себя странно. Неадекватное поведение
Андрея Губина не было заметно коллегам и поклонникам, однако близкие люди
хлебнули по полной.
"Это не совсем болезнь. Просто он много выпивал, думаю, от
этого и от вседозволенности у него и пострадала психика, – отметила женщина. – Он вечерами напивался, а потом ночью мне
звонил. И его перекрывало то на безумную любовь, то на агрессию. Один раз он
сильно наорал на меня. И я перестала с ним разговаривать".
Бывшая зазнобы исполнителя рассказала, что Губин очень
придирчиво относился к внешности своих спутниц. Якобы у Андрея бзик на красоте.
Он встречался только с моделями, однако и они ему казались недостаточно
идеальными.
"Мог часами обсуждать, что у его бывшей коленки были не той
формы. Измерял рост и длину ног чуть ли не с линейкой, вечно придирался к любой
царапине на теле", – рассказала экс-девушка , отметив, что таким
образом артист вымещал на женщинах свои комплексы, сам-то он ростом не вышел –
всего 160 сантиметров.
Также анонимный источник опроверг слухи о том, что артист
живет в нищете. Оказывается, исполнитель всегда был при деньгах. Бывшая охарактеризовала
звезду как человека прижимистого. никогда не дарил подарки и
всегда уносил с собой то, что не доел в ресторане.
"Сейчас, насколько мне известно, Андрей живет на авторские
отчисления. В месяц у него набегает около 20 тысяч рублей. Плюс наверняка сдает
в аренду однокомнатную квартиру, где раньше располагался его офис", – цитирует
бывшую возлюбленную артиста сайт .