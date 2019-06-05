В полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису Рафаэль Надаль встретится с Роджером Федерером. Испанский теннисист поделился ожиданиями от предстоящего противостояния со швейцарцем.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису Рафаэль Надаль встретится с Роджером Федерером. Испанский теннисист поделился ожиданиями от предстоящего противостояния со швейцарцем."Поединок с Роджером в полуфинале – это нечто особенное. Наши карьеры двигались параллельно, и это будет еще один эпизод, – приводит слова Надаля Gotennis.Ru. – Очень рад, что он произойдет. Мы оба постараемся показать хорошую игру".Теннисисты встречались между собой 41 раз: 25 побед на счету испанца и 16 у швейцарца. "Встречи с Федерером всегда складываются нелегко. Он действует на высочайшем уровне. Конечно, я тоже играю достаточно уверенно, но против Роджера надо сыграть очень, очень хорошо. Надеюсь, что мне это удастся", – подытожил Надаль.