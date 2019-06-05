На сайте "ВКонтакте" запущен сервис, позволяющий российским выпускникам узнавать результаты Единого государственного экзамена непосредственно в соцсети

На сайте "ВКонтакте" запущен сервис, позволяющий российским выпускникам узнавать результаты Единого государственного экзамена непосредственно в соцсети.Для того чтобы получить информацию о результатах, было разработано приложение "Результаты ЕГЭ". В его создании принимали участие студенты НИУ ВШЭ, использовавшие платформу VK Mini Apps.С помощью приложения можно настроить приход уведомлений о статусе экзамена и узнать количество полученных баллов, а также поделиться этими данными с друзьями. Информацию о результатах сервис берет с официального портала ЕГЭ.