Швейцарский теннисист, третья ракетка мира Роджер Федерер в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в четырех сетах за три часа 40 минут обыграл соотечественника Стэна Вавринку со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Швейцарский теннисист, третья ракетка мира Роджер Федерер в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в четырех сетах за три часа 40 минут обыграл соотечественника Стэна Вавринку со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.Федерер пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 18, а у Вавринки, занимающего 28-е место в рейтинге ATP, восемь эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.Таким образом, Роджер вышел в полуфинал Roland Garros, где ему будет противостоять испанский теннисист Рафаэль Надаль (2), который в 1/4 финала турнира переиграл японца Кэя Нисикори.