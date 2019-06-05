В матче волейбольной Лиги наций женская сборная России под руководством Вадима Панкова на площадке спорткомплекса Ланге Мунте в Кортрейке проиграла команде Бельгии со счетом 0:3 (22:25, 20:25, 22:25).

В матче волейбольной Лиги наций женская сборная России под руководством Вадима Панкова на площадке спорткомплекса Ланге Мунте в Кортрейке проиграла команде Бельгии со счетом 0:3 (22:25, 20:25, 22:25).Россиянки потерпели шестое поражение в последних семи играх и с тремя очками занимают 15-е место в турнирной таблице, а бельгийки поднялись на девятое место, имея в активе 11 очков. В следующем матче турнира российские волейболистки 5 июня сыграют против команды Сербии.Напомним, по регламенту соревнования 16 команд проводят однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, которые проведут решающие встречи в китайском Нанкине с 3 по 7 июля.