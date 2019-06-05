УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Грибкова Андрея Владимировича, жителя г. Москвы, 1970 года рождения...

УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Грибкова Андрея Владимировича, жителя г. Москвы, 1970 года рождения, который ушел, и с тех пор его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 45-50 лет, нормального телосложения, рост 180 см, лицо овальное, волосы короткие прямые светло-русые.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам дежурной части УВД по ВАО: (495) 965-14-01; (495) 965-22-48 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73