В боевой состав Ракетных войск стратегического назначения в этом году будет введено более 30 межконтинентальных баллистических ракет.

В боевой состав Ракетных войск стратегического назначения в этом году будет введено более 30 межконтинентальных баллистических ракет.Как сообщили в министерстве обороны России, до конца текущего года в РВСН поставят свыше 90 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники. В боевой состав будет введено более 30 межконтинентальных баллистических ракет.Доля современных образцов ракетного вооружения будет увеличена до 76%, группировке РВСН придадут новые возможности по решению задач ядерного сдерживания, сообщает ТАСС.