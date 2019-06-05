Последние новости из Белоруссии продолжают намекать, что Александра Лукашенко ждет отставка. Теперь местные эксперты задумались о величине его рейтинга.

Последние новости из Белоруссии продолжают намекать, что Александра Лукашенко ждет отставка. Теперь местные эксперты задумались о величине его рейтинга.Независимый институт социально-экономических и политических исследований Белоруссии был разогнан почти три года назад, напомнил политический обозреватель Александр Класковский. Некогда социологи проводили ежеквартальные национальные опросы.В последний раз, в июне 2016 года, исследование показало обидные для Александра Лукашенко цифры – тогда электоральный рейтинг президента Белоруссии составил 29,5%. До этого Независимый институт социально-экономических и политических исследований показывал, что на прошлых выборах белорусский лидер набрал на 30% процентов меньше голосов, чем было официально объявлено."Видимо, этого дерзким социологам и не простили", – уверен Александр Класковский.Теперь узнать рейтинг поддержки президента Белоруссии у простого смертного невозможно. Сам время от времени озвучивает какие-то комплиментарные для себя данные закрытых исследований."В марте, будучи в Брестской области, он заявил, что 80% жителей региона "положительно относятся к президенту". Поди проверь", – написал политический обозреватель Александр Класковский на страницах издания "Белсат".Однако с того момента, когда независимые социологи насчитали Лукашенко всего 30% поддержки. "Рейтингу Лукашенко расти нет поводов. Чисто эмпирически ощущаешь, что в президенте, который сурово правит уже почти четверть века, разочаровались даже многие из его прежнего твердого электората", – заметил эксперт.В итоге, заметил Александр Класковский, население Белоруссии оказалось в заколдованном кругу. Рейтинг поддержки президента провалился в глубокую яму, однако никаких возможностей отправить в отставку до того, как он сам примет такое решение, у людей нет. Любые протесты жестоко подавляются, а в честный подсчет голосов во время выборов многие уже перестали верить.