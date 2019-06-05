В эфире программы 60 минут на телеканале Россия 1 разгорелся грязный скандал, когда украинский эксперт Всеволод Непогодин начал оскорблять жителей Донбасса и показывать неприличные жесты. Ведущие были вынуждены прогнать гостя из студии. Ольга Скабеева объяснила такое решение редакции.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" разгорелся грязный скандал, когда украинский эксперт Всеволод Непогодин начал оскорблять жителей Донбасса и показывать неприличные жесты. Ведущие были вынуждены прогнать гостя из студии. Ольга Скабеева объяснила такое решение редакции.Некоторые передачи на российском телевидении подверглись критике зрителей из-за того, что в качестве экспертов они приглашают откровенно сомнительных украинских гостей только для того, чтобы издеваться над ними в эфире. Как подчеркнула ведущая Ольга Скабеева, подобный подход никогда не входил в интересы программы "60 минут".Однако избежать грязного скандала руководству ток-шоу не удалось. "Да, мы действительно не выгоняем гостей из нашей студии. Да, мы действительно считаем, что приглашать человека с альтернативным мнением, чтобы публично его унижать– парадоксально и контрпродуктивно. Но! Всему есть предел", – на своей странице в Telegram объяснила Ольга Скабеева.Однако один из экспертов – Всеволод Непогодин – потерял связь с реальностью, считает ведущая. Он вышел из себя во время премого включения представителя милиции Донецкой народной республики, который рассказывал об обстреле мечети украинскими силовиками во время мусульманского праздника."Непогодин назвал террористами тех, кого обстреляли, то есть жителей измученного Донбасса. Снабдив это противоречащее здравому смыслу обвинение еще и нецензурной бранью, а после показав средний палец", – напомнила о поведении гостя Ольга Скабеева.В итоге ведущие выгнали эксперта из студии. Более того, они больше никогда не будут его приглашать. "Негодяям у нас точно не место. Слушать мнение Непогодина – впредь считаю неуважительным по отношению и к Донбассу, и к зрителям российского телевидения", – заключила ведущая.