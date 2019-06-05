Подопечный продюсера солист группы На-на Владимир Политов не
может поверить в произошедшее. По его мнению, с Бари Алибасовым случилось
что-то странное.
Подопечный продюсера солист группы "На-на" Владимир Политов не
может поверить в произошедшее. По его мнению, с Бари Алибасовым случилось
что-то странное.
Владимир Политов прокомментировал госпитализацию Алибасова.
По словам солиста бойз-бенда, о ситуации с Бари Алибасовым он узнал после
звонка корреспондента.
"Я не в Москве, журналисты позвонили, сказали, я после этого
стал узнавать", – сообщил Владимир.
Политов не стал скрывать, что немного в шоке от
произошедшего. Солист группы "На-на" не может понять зачем наливать средство
для прочистки труб в стакан.
"Решили трубы прочистить – перелили в стакан. Я бы так
никогда не сделал. Я бы в засор прямо из бутылки налил", – рассудил подопечный
Бари Алибасова.
Владимир отметил, что продюсер никогда не держал в доме управляющего.
Все хозяйственные вопросы он решал сам. По словам артиста, Бари мог сам перелить
"Крот" в чашку. "Ему не проблема трубу прочистить. Мог и сам налить и забыть",
– цитирует Политова сайт .
Напомним, что 4 июня выпил средство для
промывки труб. Продюсер перепутал жидкость, оставленную кем-то на столе в его
квартире в Мерзляковском переулке, с водой и отравился.
Бари Алибасов сам вызвал скорую. Прибывшим на место медикам
пришлось откачивать звезду прямо в машине во дворе дома. Сейчас знаменитость госпитализирована. Звезда находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Врачи
диагностировали ожог пищевода и ожог
желудка второй степени. Состояние оценивается как
тяжелое, есть риск внутреннего кровотечения.