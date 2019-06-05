Подопечный продюсера солист группы На-на Владимир Политов не может поверить в произошедшее. По его мнению, с Бари Алибасовым случилось что-то странное.

Подопечный продюсера солист группы "На-на" Владимир Политов неможет поверить в произошедшее. По его мнению, с Бари Алибасовым случилосьчто-то странное.Владимир Политов прокомментировал госпитализацию Алибасова.По словам солиста бойз-бенда, о ситуации с Бари Алибасовым он узнал послезвонка корреспондента."Я не в Москве, журналисты позвонили, сказали, я после этогостал узнавать", – сообщил Владимир.Политов не стал скрывать, что немного в шоке отпроизошедшего. Солист группы "На-на" не может понять зачем наливать средстводля прочистки труб в стакан."Решили трубы прочистить – перелили в стакан. Я бы такникогда не сделал. Я бы в засор прямо из бутылки налил", – рассудил подопечныйБари Алибасова.Владимир отметил, что продюсер никогда не держал в доме управляющего.Все хозяйственные вопросы он решал сам. По словам артиста, Бари мог сам перелить"Крот" в чашку. "Ему не проблема трубу прочистить. Мог и сам налить и забыть",– цитирует Политова сайт .Напомним, что 4 июня выпил средство дляпромывки труб. Продюсер перепутал жидкость, оставленную кем-то на столе в егоквартире в Мерзляковском переулке, с водой и отравился.Бари Алибасов сам вызвал скорую. Прибывшим на место медикампришлось откачивать звезду прямо в машине во дворе дома. Сейчас знаменитость госпитализирована. Звезда находится в реанимации НИИ имени Склифосовского. Врачидиагностировали ожог пищевода и ожогжелудка второй степени. Состояние оценивается кактяжелое, есть риск внутреннего кровотечения.