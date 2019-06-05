Нападающий Никита Сошников, перешедший из клуба Национальной хоккейной лиги Сент-Луиса в уфимский Салават Юлаев, поделился впечатлениями от своего возвращения в Россию.

Нападающий Никита Сошников, перешедший из клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" в уфимский "Салават Юлаев", поделился впечатлениями от своего возвращения в Россию."Разговор с Николаем Леонидовичем был. Он сказал, что надеется на меня и надо выходить на лидерские роли в команде, – приводит слова Сошникова пресс-служба "Салавата-Юлаева". – Но конкуренцию никто не отменял, все будет зависеть от меня. У меня есть еще желание вернуться за океан".Сошников сообщил, что уже давно готовится к новому сезону в КХЛ: "самочувствие сейчас отличное, меня ничего не беспокоит. Психологически готов, мне есть, что доказывать, настроение боевое".Также 25-летний форвард рассказал о своих первостепенных задачах: "индивидуальная цель – это как можно быстрее перестроиться к большим площадкам, поскорее влиться в команду, потому что в прошлом сезоне "Салават Юлаев" показал хороший результат, и хочется помочь команде что-то серьезное выиграть, это моя основная цель. Главное оставаться здоровым, не получать травм и все будет хорошо".