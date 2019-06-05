Медики рассказали о состоянии госпитализированного
продюсера. Бари Алибасов находится в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Медики рассказали о состоянии госпитализированного
продюсера. Бари Алибасов находится в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Медик приемного отделения токсикологии пообщался с близкими
знаменитости. По словам врача, у Бари Алибасова ожог пищевода и ожог желудка
второй степени.
"Состояние тяжелое, но нельзя сказать, что безнадежное или
что-то такое. Может начаться кровотечение – сейчас или на 9-10 день", -
объяснил врач.
Доктор обещал, что сделает все возможное, чтобы Алибасов
пошел на поправку. Продюсер останется в больнице на неопределенный срок. Близким
звезды отдали его вещи.
Напомним, вчера, 4 июня, Бари Алибасов выпил средство для
промывки труб. Продюсер перепутал жидкость, оставленную кем-то на столе в его
квартире в Мерзляковском переулке, с водой.
Знаменитость сама вызвала скорую помощь. Медикам пришлось
спасать Бари прямо в машине у дома.
Супруга – актриса Лидия Федосеева-Шукшина все время была на телефоне. Артистка пыталось приехать в
клинику и справлялась о здоровье избранника у помощника, который поехал за
продюсером в больницу.
Сын артиста -младший
поспешил рассказать, что случившееся – случайность, а не попытка суицида. Об этом
сообщает сайт .