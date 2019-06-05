Медики рассказали о состоянии госпитализированного продюсера. Бари Алибасов находится в реанимации НИИ имени Склифосовского.

Медики рассказали о состоянии госпитализированногопродюсера. Бари Алибасов находится в реанимации НИИ имени Склифосовского.Медик приемного отделения токсикологии пообщался с близкимизнаменитости. По словам врача, у Бари Алибасова ожог пищевода и ожог желудкавторой степени."Состояние тяжелое, но нельзя сказать, что безнадежное иличто-то такое. Может начаться кровотечение – сейчас или на 9-10 день", -объяснил врач.Доктор обещал, что сделает все возможное, чтобы Алибасовпошел на поправку. Продюсер останется в больнице на неопределенный срок. Близкимзвезды отдали его вещи.Напомним, вчера, 4 июня, Бари Алибасов выпил средство дляпромывки труб. Продюсер перепутал жидкость, оставленную кем-то на столе в егоквартире в Мерзляковском переулке, с водой.Знаменитость сама вызвала скорую помощь. Медикам пришлосьспасать Бари прямо в машине у дома.Супруга – актриса Лидия Федосеева-Шукшина все время была на телефоне. Артистка пыталось приехать вклинику и справлялась о здоровье избранника у помощника, который поехал запродюсером в больницу.Сын артиста -младшийпоспешил рассказать, что случившееся – случайность, а не попытка суицида. Об этомсообщает сайт .