Правоохранители и пожарные в очередной раз обратились к автолюбителям с призывом быть предельно внимательными к спецтранспорту.

При получении сигнала о возникновении пожара сотрудники МЧС должны прибыть к месту возгорания в кратчайшие сроки. В условиях напряжённого городского движения это бывает достаточно сложно. Несмотря на то, что в соответствии с Правилами дорожного движения при приближении такого транспортного средства автомобилисты должны обеспечить ему беспрепятственный проезд, остаются водители, нарушающие данное требование.Для выявления нарушителей, которые не считают необходимым уступать дорогу спецтранспорту спасательных служб на территории города Владимира сотрудники УГИБДД УМВД России по Владимирской области провели совместную акцию с представителями регионального МЧС.Маршрут движения пролегал по центральным улицам города Владимира. Большинство водителей быстро и уважительно реагировали на приближение специальной машины с включенной звуковой сигнализацией и проблесковыми маячками, уступая дорогу. Но, были зафиксированы и факты игнорирования требований ПДД.В отношении нарушителей сотрудники Госавтоинспекции составили административные протоколы за правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ, санкцией которой предусмотрено наложение административного штрафа или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз обращаются к автолюбителям с призывом быть предельно внимательными к спецтранспорту!Согласно пункту 3.2 Правил дорожного движения, при приближении специального транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения его беспрепятственного проезда.Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.Если вы услышали звуковой сигнал, будьте готовы пропустить транспорт специальных служб, не создавайте помех в движении.Помните, что от вашей бдительности и ответственного отношения к безопасности дорожного движения может зависеть чья-то жизнь!