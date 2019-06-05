Злоумышленница, являясь старшим кассиром, используя служебное положение, присвоила из кассы денежные средства организации...

В полицию поступило заявление от представителя одной из коммерческих организаций. Он сообщил, что в ходе ревизии выявлена недостача денежных средств в магазине организации на Верхней Красносельской улице. Материальный ущерб составил около 900 тысяч рублей.В результате проверки сотрудники полиции по адресу места происшествия задержали подозреваемую – 29-летнюю жительницу столицы.Установлено, что злоумышленница, являясь старшим кассиром, используя служебное положение, присвоила из кассы денежные средства организации, которыми распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60