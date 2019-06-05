Сотрудники ГУНК МВД России, УНК ГУ МВД России по г. Москве и ФСБ России задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном распространении на территории Московского региона наркотических средств...

«Сотрудники ГУНК МВД России, УНК ГУ МВД России по г. Москве и ФСБ России задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном распространении на территории Московского региона наркотических средств.В доме по месту временного проживания злоумышленника обнаружены электронные весы, упаковочный материал, магниты, устройство для запаивания вакуумных упаковок, а также свертки с различным содержимым. Согласно проведенному исследованию, изъятые вещества являются наркотическими средствами – кокаином, ЛСД, метамфетамином, МДМА, марихуаной, мефедроном, гашишем и психотропным средством – амфетамином, общей массой свыше 7 килограммов.При обследовании придомовой территории найден тайник, в котором находился пакет с неизвестным веществом. Экспертизой установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – мефедроном, массой около 5 килограммов.Общий вес изъятых наркотических средств и психотропных веществ составил более 12 килограммов.Полицейские установили, что подозреваемый получал крупные партии наркотиков, разбавлял их, фасовал и делал закладки в разных частях города.Следователем УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 УК РФ. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк