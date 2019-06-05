Специалист-эксперт УНК ГУ МВД России по г. Москве Ирина Кутянова рассказала присутствующим об ответственности за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков...

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве было организовано мероприятие по первичной профилактике наркомании среди несовершеннолетних в ЦССВ (Центр содействия семейному воспитанию) «Берег надежды».Мероприятие состоялось по адресу г. Москва, ул. Шолохова, д. 6, к. 3. В нем приняли участие подростки, а также представители администрации и воспитатели Центра.В начале встречи специалист-эксперт УНК ГУ МВД России по г. Москве Ирина Кутянова рассказала присутствующим об ответственности за совершение противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков.Далее сотрудник Управления провела брейн-ринг для подростков, посвященный профилактике вредных привычек. Участники брейн-ринга отвечали на вопросы викторины и блиц-опроса, касающиеся медицинских, правовых последствиях табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков. Всем участникам команды-победителя были вручены грамоты от имени руководства УНК ГУ МВД России по г. Москве.Мероприятие прошло в живой и интерактивной форме, участники задавали экспертам интересующие вопросы.УНК ГУ МВД России по г. Москве