Российский Су-35 перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет, военные США посчитали действия российского самолета небезопасными.
Российский Су-35 перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет, военные США посчитали действия российского самолета небезопасными.
По заявлению пресс-службы Шестого флота США, американский самолет P-8A Poseidon, летевший над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды за три часа. Причем вторую из встреч самолетов американцы сочли небезопасной, так как якобы наш пилот пролетел перед их самолетом на высокой скорости.
США считают, что сами никого не провоцировали и назвали действия России небезопасными, передает РИА Новости.