Российский Су-35 перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет, военные США посчитали действия российского самолета небезопасными.

Российский Су-35 перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет, военные США посчитали действия российского самолета небезопасными.По заявлению пресс-службы Шестого флота США, американский самолет P-8A Poseidon, летевший над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды за три часа​​​. Причем вторую из встреч самолетов американцы сочли небезопасной, так как якобы наш пилот пролетел перед их самолетом на высокой скорости.США считают, что сами никого не провоцировали и назвали действия России небезопасными, передает РИА Новости.