Он заявил, что собирается взорвать «Американский дом»

Он заявил, что собирается взорвать «Американский дом»УФСБ России по Владимирской области совместно с УМВД России по Владимирской области задержали 50-летнего жителя Судогодского района, который сообщил о заведомо ложном теракте.В сентябре 2018 года мужчина позвонил в единую диспетчерскую службу Судогодского района и заявил, что хочет взорвать местный «Американский дом» и убить всех присутствующих там американцев.В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно.