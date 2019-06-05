Ведущая шоу Дом-2 взбесилась из-за нападок недоброжелателей. Есения Бородина обрушилась на фанатов, обругавших ее дочь.

Ведущая шоу "Дом-2" взбесилась из-за нападок недоброжелателей.Есения Бородина обрушилась на фанатов, обругавших ее дочь.Пару дней назад теледива похвасталась поклонникам, что еестаршая дочь Маруся победила на соревнованиях по гимнастике. "Первое место,первый разряд. Нашему счастью нет предела" – написала Ксения Бородина на своейстраничке в Instagram.Также звезда показала, как общается с младшей наследницейТеей. На видео опубликованном в соцсети мама и дочка едут в машине. Ксения Бородинарасспрашивает трехлетнюю кроху о моде.К большому изумлению телеведущей ее ничем не примечательные публикации вызвали у народа крайне негативную реакцию. О детях Ксении взрослые дядии тети начали писать гадости. Более того, награду Маруси посчитали незаслуженной.Отмечалось, что девочке все дается без труда так как ее мама знаменитость.Ксения Бородина от высказываний завистниковпришла в бешенство. Она поспешила ответить комментаторам."Я была в ужасе от увиденного под постами где я еду с Теей вмашине и снимаю ее, и от поста по поводу первого места Маруси. Про второе дажеговорить не буду, люди настолько далеки кто про это пишет, доказывать как мойребенок трудится я не хочу и тем более кому это доказывать?! Вы бы видели этисвинячьи лица, кто писал про незаслуженные первые места и мне глубоко всеравно, что вас оскорбит и заденет Слово свинячий, потому что вы такие и есть! Апро пост где я снимаю Тею, конечно же в этот момент я смотрю на дорогу, аКамера повернута на ребенка! (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)" – не выдержала Ксения Бородина.Телеведущая призвала завистниц одуматься. По словам звезды,многим злыдням-комментаторам пора в себе что-то менять."Хватит быть такими скучными и нудными бабенками, немноговстряхните с себя пыль! Иногда шутите с детьми, играйте с ними, танцуйте,отрывайтесь, это радует детей, когда родители молоды душой и телом, а не такиезануды как некоторые из вас!!!" – отметила Ксения Бородина.