Артистка опровергла заявление экс-возлюбленного Егора Крида. Певица Нюша сообщила, что рассталась с артистом вовсе не из-за его материальных проблем.

Артистка опровергла заявление экс-возлюбленного Егора Крида.Певица Нюша сообщила, что рассталась с артистом вовсе не из-за его материальныхпроблем.Знаменитость появилась в YouTube-шоу "Нежный редактор". Звезда прокомментировала версиюЕгора Крида об их расставании. Певица Нюша отметила, что у нее другой взгляд на произошедшее."У всех свои комплексы и своя правда. И если он так считает,то я ничего не могу с этим поделать. У меня совершенно другой взгляд на этуситуацию, потому что моя причина, по которой мы расстались, была абсолютно нетакой", – сообщила артистка.После она добавила, что если бы ее родные действительно высказывались против отношений с Кридом, то это вряд ли бы на что-то повлияло. Она непозволяет другим людям указывать, как ей жить.По словам она никогда не оценивала мужчин поразмеру их кошелька. Более того, она всегда верила, что Егор добьется больших успехов."Как это может быть для меня причиной, если я абсолютносамодостаточная девушка и изначально на это не смотрела? Мне это не нужно было.У меня были совершенно другие мотивы. Я всегда в поисках абсолютно искреннихчувств. Мне тогда было не понятно, почему у него паззл не складывается", -поведала .Звезда сообщила, что причиной их расставания были разныевзгляды на жизнь. "У него были немного другие ценности на тот момент. Мы немогли найти общий язык", – резюмировала вокалистка.Напомним, в недавнем интервью Егор Крид сообщил, что в отношенияхс Нюшей ему было "некомфортно". Пословам артиста, тогда он очень мало зарабатывал и не мог заплатить за возлюбленнуюв ресторане. Ему приходилось тратить все свои накопления на подарки избраннице.Исполнитель до сих пор уверен, что родители певицы были против их отношений из-заего финансовой несостоятельности.