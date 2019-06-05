Бывшим воспитанникам детских домов, которые объявляли голодовку в Хабаровске из-за невыдачи им квартир, предоставили комнаты в общежитии.

Бывшим воспитанникам детских домов, которые объявляли голодовку в Хабаровске из-за невыдачи им квартир, предоставили комнаты в общежитии.В понедельник на центральной площади города устроили голодовку одиннадцать человек из числа бывших воспитанников детских домов, требуя у властей свое жилье. Некоторые ждут квартир, полагающихся им по закону, более 10 лет.В пресс-службе губернатора Хабаровского края сообщили, что всем им предложили бесплатно комнаты в общежитии хабаровского краевого центра развития спорта. Согласились несколько человек — те, у кого сложные условия проживания. По словам одной из участниц голодовки, комнаты ее и других участников устроили.В пресс-службе подчеркнули, что молодых людей будут постоянно информировать о ситуации с выдачей им квартир и что им выплачивается компенсация за аренду жилья в размере 10 тысяч рублей ежемесячно, передает ТАСС.