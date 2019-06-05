УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Леухина Михаила Егоровича...

УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Леухина Михаила Егоровича, жителя г. Москвы, 1967 года рождения, который ушел из дома на Байкальской улице и с тех пор его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост 180-185 см, волосы тёмно-русые, нос прямой, глаза зелёные.Особые приметы: на правовой ноге отсутствует фаланга большого пальцаУВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам дежурной части УВД по ВАО: (495) 965-14-01; (495) 965-22-48 или в службу «102» (с мобильных телефонов «112»).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73