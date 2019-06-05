УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Тошпулотова Зиевуддина Хасановича...

УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Тошпулотова Зиевуддина Хасановича, жителя г. Москвы, 1952 года рождения, который ушел из заведения общественного питания, расположенного на улице Гастелло и с тех пор его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 25-30 лет, рост 160-170 см, волосы тёмные короткие, худощавого телосложения, глаза тёмного цвета, губы тонкие, размер обуви 42-43 .Особые приметы: в углу левого глаза вертикальный шрам 2-3 см.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам дежурной части УВД по ВАО: (495) 965-14-01; (495) 965-22-48 или в службу «102» (с мобильных телефонов «112»).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73