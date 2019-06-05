За личную инициативу, высокие показатели в учебе и активное участие в общественной жизни Центра нескольким сотрудникам вручены благодарности.

В Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялась торжественная церемония выпуска слушателей. Четырнадцать сотрудников успешно прошли обучение и выдержали квалификационные экзамены на профессиональную пригодность.За период обучения слушатели не только улучшили знания правовых дисциплин, но и прочно освоили огневую и физическую подготовку.Все выпускники успешно сдали квалификационные экзамены. За личную инициативу, высокие показатели в учебе и активное участие в общественной жизни Центра нескольким сотрудникам были вручены благодарности.Одновременно с выпуском прошла и церемония принятия Присяги слушателями, вновь прибывшими на обучение по программе профессиональной подготовки рядового и младшего офицерского состава. В течение нескольких месяцев им предстоит изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность полиции, получить основы приемов борьбы и стрельбы из табельного оружия.С напутственным словом к слушателям обратились начальник ЦПП УМВД России по Владимирской области полковник полиции Олег Пилипас, председатель Совета ветеранов ОВД Владимирской области полковник милиции в запасе Борис Пелевин.Мероприятие завершилось минутой молчания в память о погибших сотрудниках полиции. Слушатели и выпускники взводов прошли торжественным маршем по Аллее памяти и возложили венки у бюста героя России Ивана Ивановича Голубева.